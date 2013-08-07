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لجنة ثلاثية لضبط الألعاب النارية في الخرمة

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لجنة ثلاثية لضبط الألعاب النارية في الخرمة لجنة ثلاثية لضبط الألعاب النارية في الخرمة

 محمد السبيعي (الطائف)

ضبطت لجنة مكونة من الدفاع المدني والشرطة ومحافظة الخرمة كمية من الألعاب النارية في عدد من المحال داخل السوق المركزية في الخرمة خلال اليومين الماضيين.وأكد مصدر في الدفاع المدني في الخرمة أن الألعاب النارية المضبوطة من النوع الخطر الذي يهدد الجميع، مطالبا أولياء الأمور بتوجيه أبنائهم وتحذيرهم من اقتناء الالعاب النارية، التي تشكل خطرا عليهم.يذكر أن عددا من العمالة في محال المواد الغذائية والخضراوات والفواكه تنشط خلال شهر رمضان والعيد ببيع الألعاب النارية للأطفال والصغار، خلسة بعيدا عن أنظار الجهات الامنية.

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