احتفالات العيد تعود لـ«بني سعد»

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

تعود احتفالات العيد لقرى مركز بني سعد جنوبي محافظة الطائف هذا العام، بعد أن غابت عن المنطقة عدة سنوات، إذ حرص رجال الأعمال والمشائخ والاعيان والوجهاء على إقامة الاحتفالية خلال ايام عيد الفطر المبارك.وأوضح عضو المجلس البلدي في محافظة الطائف ورجل الاعمال أحمد الشهيب لـ«عكاظ» أن الاهالي سيكونون على موعد هذا العام مع احتفالية العيد يقيمها رجال الاعمال والمشائخ والوجهاء على حسابهم الخاص، لافتا إلى أنهم وجهوا الدعوة لابناء المنطقة في بني سعد لحضور الاحتفال والاستمتاع بالألعاب النارية والفلكلور الشعبي والمسابقات.وذكر الشهيب أن الاحتفالية سيتخللها تكريم لحفظة القرآن الكريم ومسابقات مختلفة تضفي على ابناء المنطقة المزيد من السعادة والفرحة، متمنيا أن تكون الاحتفالية تحت مظلة مجلس الحي.والمح إلى أنه جرى الاتفاق مع عدد كبير من رجال الأعمال ووجهاء ومشائخ المنطقة لدعم الاحتفالية التي ستشهدها المنطقة وسيكون مقرها السحن بني سعد.يذكر أن بني سعد غابت عن الاحتفاليات الحقيقية للعيد والمناسبات الوطنية في الاعوام الماضية بالرغم من وعود البلدية ومسؤولي المجلس البلدي.