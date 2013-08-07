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7 مراكز صحية مكلفة في العيد

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7 مراكز صحية مكلفة في العيد 7 مراكز صحية مكلفة في العيد

 فارس الرشيدي (حفرالباطن)

حددت الشؤون الصحية في محافظة حفر الباطن المراكز الصحية المناوبة التي تعمل خلال إجازة تكليف عيد الفطر المبارك لهذا العام 1434هـ، وسيتم من خلال المراكز تقديم خدمات صحية مستمرة، وهي: مركز صحي العزيزية (ب)، أبو موسى الأشعري، الخالدية، المحمدية، السليمانية، النايفية، والقيصومة، إضافة إلى جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في القرى والهجر في المحافظة. كما ستعمل جميع المستشفيات التابعة للشؤون الصحية لتقديم خدمات علاجية على مدار الساعة. وأوضح الناطق الإعلامي لصحة حفر الباطن عبدالعزيز بن عبدالله أن المراكز اختيرت لتغطي أكبر مساحة في المحافظة لتسهيل وصول المواطنين لتلقي العلاج. وأهابت الشؤون الصحية بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من الألعاب النارية حرصا على سلامتهم.

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