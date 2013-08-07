صالح المغامسي.. من وادي الصفراء إلى فضاءات العالم

نادرا ما يجمع الناس على رأي واحد، أو يتفقون على توقير احد إلا ان الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء والداعية المعروف نال نصيبا وافرا من المحبة والتقدير، فقد اجمع كثيرون على تقديره وحضور دروسه حيا أو على شاشات التلفزة، المغامسي وهو وجه مديني مألوف سواء في المدينة المنورة أو خارجها وله إسهاماته الدعوية التي كان لها الأثر الأكبر في نفوس الكثيرين، فهو قريب الى القلب سريع الدمعة، كلماته تؤثر في كل من يسمعه إن لم تكن سببا في هدايته.

الدعوة والادبهو الشيخ صالح بن عواد بن صالح المغامسي العمري الحربي من مواليد 17 نوفمبر 1963 الموافق 1 رجب 1383هـ، ولد في قرية الخيف بوادي الصفراء في محافظة بدر الجنوب عضو هيئة التدريس في كلية المعلمين وإمام في جامع الملك عبدالعزيز في حي العزيزية وخطيب مسجد قباء وأمين لجنة الأئمة بالمدينة المنورة، كما يشغل مدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، مفسر وعالم وداعية وأديب.عن مراحل دراسته يقول الشيخ صالح المغامسي «تلقيت الابتدائية في المدرسة الناصرية والمتوسطة والثانوية كلها في المدينة النبوية، أما المرحلة الجامعية فكانت في جامعة الملك عبدالعزيز فرع المدينة المنورة قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وتخصصت في اللغة العربية». وعن العلم في المساجد والعلماء، يقول «كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي جارا لي ولم أطلب على يديه وإنما عوضت ذلك بالعكوف على كتبه، فقد توفي ولم يتجاوز عمري 11 عاما وتتلمذت على يد الشيخ عطية محمد سالم، والشيخ أبو بكر الجزائري ثم كان انتهاز الفرص واللقاءات مع الشيخ بن عثيمين ولقاءات معدودة مع الشيخ بن باز، رحمهما الله».للشيخ المغامسي درس أسبوعي في التفسير في مسجد قباء بالمدينة النبوية حيث تولت احدى المؤسسات إخراجه بعنوان تأملات قرآنية، صدر منه خمسة ألبومات، وللشيخ دروس شهرية في جدة، حائل، ينبع. كما أن له درس تفسير شهريا ثابتا في جامع البواردي بالرياض، بدأ في شهر شعبان 1432هـ، عرض عليه من قبل شرح كتاب الدرة المضيئة في السيرة النبوية وقد شرحه في دورة بن باز الكبرى في مدينة جدة سنة 1431هـ.قطوف دانيةللمغامسي برنامج أسبوعي في التفسير في قناة المجد العلمية بعنوان محاسن التأويل، وله لقاء شهري يقام في كل ثاني اثنين من كل شهر هجري بعنوان قطوف دانية في قناة المجد العامة. وسبق أن عرض له برنامج مجمع البحرين في قناة المجد العلمية وعرضت منه 13 حلقة، مدة كل حلقة نصف ساعة تقريبا. وأنهى الشيخ تسجيلها في ثلاثة أيام. ومن البرامج كذلك المقام الأمين، الذي يعرض على قناة قطر كل أربعاء.القلوب لا يصلحها شيء أعظم من كلام ربها، فتدبر القرآن الكريم السبيل الأول إلى صلاح القلوب.إذا أراد الإنسان بنفسه خيرا، وعند الله قدرا، شد الرحال إلى بيت الكبير المتعال، وأسلم لله جل وعلا قلبه، ورفع لله جل وعلا كفه، وذرف لله جل وعلا دمعته، وخشع لله قلبه، هنالك تمحى خطاياه وتزال.العبد ينبغي أن يعلم أن خزائن الله لا تحصى، وفضله تبارك وتعالى لا يعد، فليفزع إلى الله جل وعلا، العبد، وليظهر ذله وفقره ومسكنته إلى الله، وليصاحب ذلك العمل صالح.بالعبادة تستدر رحمة الله، وبالضعف تستبعد نقمة الله.الإنسان الذي يريد أن يكون قريبا من الله لا بد أن يكون له حظ من الطاعة.في طريقك إلى الله أظهر ضعفك وعجزك.أعظم ما يطلب من الله أن يطلب منه رضاه، ونيل محبته.المؤمن الحق من خلع جميع المعبودات غير الله.مناجاة الله جل وعلا مطلب عظيم جليل يتوصل به إلى جليل الغايات، وعظيم الأماني، وأعذب الآمال.القرآن الكريم يربي في الناس فقه الأولويـات.إن استصحاب صفات الرب تبارك وتعالى تعين العبد على أن يصل بنفسه إلى طريق النجاة.التوبـة وظيفة العمر.لا ييأس أحد من هداية أحد، ولا يدري أحد أين الخواتيم.