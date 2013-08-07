ملك البحرين يصدر قانونا بحظر المظاهرات فى المنامة

أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء أمس الثلاثاء، مرسوما بقانون حظر بموجبه تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات فى العاصمة المنامة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن عاهل البحرين أصدر مرسوما بقانون بشأن تعديل قانون الاجتماعات العامة، والمسيرات، والتجمعات.

وأشارت إلى أن المرسوم بقانون بتعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات تم بموجبه حظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أوالتجمعات أوالاعتصامات فى مدينة المنامة.

وبينت أنه يستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية وذلك بإذن كتابى خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه الذى له تحديد عدد المشاركين، والمكان، والزمان، والمحدد لتنظيم الاعتصامات.

وأصدر العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء الماضى، مرسومًا بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين فى الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم "إلا بعد موافقة ملك البلاد".