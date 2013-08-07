عقار "ميتفورمين" لعلاج السكر يؤجل أعراض الشيخوخة

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن عقار "ميتفورمين" المخفض لمستوى السكر فى الدم يقلل من الآثار السلبية الناجمة عن التقدم فى العمر ويبطئ خطى الشيخوخة بين المرضى.

ويعتقد العلماء بأن عقار "الميتفورمين" المعالج للسكر يحاكى تأثيره تأثير تقييد السعرات الحرارية المتناولة فى إطار اتباع نظام غذائى منخفض السعرات الحرارية والذى يعزز مكافحة الشيخوخة بصورة كبيرة.

وأوضح "رافائيل دى كابو" أستاذ "بالمعهد الوطنى للشيخوخة" بولاية "بالتيمور" الأمريكية أن التجارب الأولية التى أجريت على تقليل وتقييد السعرات الحرارية بين فئران التجارب قد ساهمت بصورة كبيرة فى زيادة العمر الافتراضى لهم وتأجيل أعراض الشيخوخة.

يعد عقار"الميتفورمين" من أحد العقاقير التقليدية الممنوحة لعلاج مرض السكر على نطاق واسع خاصة النوع الثانى والذى يصاب به بصورة كبيرة الأشخاص الذين تخطوا الأربعين عاما كما أنه يستخدم فى علاج متلازمة الأيض وهو مزيج بين مرض السكر وارتفاع مستوى ضغط الدم والسمنة.