دكتور مجدى بدران يطلق دعوة "سلامتك فى عيد الفطر"

مع اقتراب شهر رمضان من الانتهاء وقرب العيد اعادة الله علينا وعليكم بالخير، يسعى الجميع إلى معرفة الطرق السليمة للعودة إلى نمط الحياة الطبيعى فى الغذاء بعد الصيام لشهر متواصل.

ولهذا يدعو دكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس دعوة بعنوان "سلامتك فى عيد الفطر" وذلك من خلال ندوة جديدة يعقدها بمركز توثيق وبحوث أدب الأطفال اليوم الثلاثاء.

وذلك تحت رعاية الدكتور د. عبد الناصر حسين رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ود. محمد صبرى الدالى رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، والأستاذة شادية عبده مدير مركز توثيق وبحوث أدب الأطفال.

ومن المقرر أن يناقش دكتور مجدى بالندوة عدة عناصر منها السبيل لفرحة العيد! ورفقاً بمعدتك فى عيد الفطر وذلك من خلال عدم ملىء المعدة والضغط عليها بعد راحتها طوال شهر رمضان الكريم.

كما سيناقش دكتور مجدى أيضا أعشاب رائحة الكعك، وكيفية رفع القيمة الغذائية لكعك العيد وكيفية ضبط السعرات الحرارية فى عيد الفطر.

كما سيتحدث دكتور مجدى عن خفايا الوجبات السريعة وأسرار الحلبة والترمس الذى يعد هدية رائعة فى العيد، ومن الأمور المزعجة أيضا التدخين، حيث يقوم دكتور مجدى بالحديث عن التدخين والهضم بعد رمضان! وسلامة صدرك فى عيد الفطر.