اغتيال ضابط في الاستخبارات الليبيبة بمدينة بنغازي

كتب : الأناضول منذ 8 دقائق

قتل ضابط في الاستخبارات الليبية والأمن الخارجي، أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة تحت سيارته، في مدينة بنغازي (شرق ليبيا).

وقال محمد الحجازي الناطق باسم الغرفة الأمنية ببنغازي إن "الانفجار وقع بمنطقة الحدائق بوسط المدينة وقد وضع مجهولين عبوة ناسفة تحت سيارة إبراهيم الحداد ضابط في الاستخبارات الليبية والأمن الخارجي".

وأضاف الحجازي أن "نتائج التحريات والتحقيقات الأولية لعملية التفجير التي أسفرت عن تدمير سيارة الضحية وتفحم جثته بالكامل، أظهرت أن الجثة للحداد".

وأوضح الحجازي أن انفجارا آخر وقع مساء اليوم الثلاثاء وقع بمنطقة شارع عشرين واستهدفت سيارة لشخص لم يعرف هويته على الفور، كما لم يكشف عن وجود أية دوافع سياسية وراء عملية القتل.

ولم تعلن أي جهة بشكل فوري مسئوليتها عن أي من الحادثين.

وتشهد مدينة بنغازي منذ يوليو الماضي اختراقات أمنية واغتيالات استهدفت ضباطا محسوبين على النظام السابق.

وتشهد ليبيا تصاعدا في أعمال العنف والاغتيالات التي تستهدف ضباطا في الجيش والشرطة وقضاة ونشطاء سياسيين وحقوقيين حيث وصل عدد عمليات الاغتيال منذ بداية شهر رمضان الحالي إلى 17 عملية.

وتحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد بسبب انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.