متطوعو «تكاتف» يقومون بزيارة مستشفيات في مختلف أنحاء الدولة

قام متطوعو برنامج "تكاتف" التابع لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب بسلسلة زيارات للمرضى في عدد من مستشفيات الدولة للاطمئنان على أحوالهم ومشاركتهم مشاعر البهجة في الشهر الفضيل، وذلك في سياق برنامج تكاتف الرمضاني 2013.

وتأتي هذه الزيارات للمستشفيات ضمن فعاليات الأسبوع الأخير لشهر رمضان المبارك، وذلك في إطار برنامج تكاتف الرمضاني الذي ينفذه برنامج تكاتف للتطوع الاجتماعي للعام السابع على التوالي.

وفي سياق تعليقها على الزيارات، قالت ميثاء الحبسي، الرئيس التنفيذي لدائرة البرامج في مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب: " نحرص في برنامج تكاتف للتطوع الاجتماعي على تنفيذ الأنشطة التطوعية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك. ومن هذا المنطلق، فقد قمنا بتنظيم زيارات للمرضى في عدد من مستشفيات الدولة، ضمن أنشطة وفعاليات برنامج تكاتف الرمضاني التي تهدف إلى التشجيع على المساهمة بفعالية في الأعمال الخيرية التطوعية، ويساهم في الوقت نفسه في تعزيز أواصر الرحمة والتواصل بين المجتمع بمختلف فئاته خلال الشهر الفضيل".

برنامج الزيارات

وشملت الزيارات كلاً من مستشفى المفرق، ومستشفى النور في أبوظبي، ومستشفى توام، مستشفى الجيمي في العين، ومستشفى راشد، ومستشفى دبي، ومستشفى لطيفة بدبي، ومستشفى القاسمي، والمستشفى الكويتي في الشارقة، ومستشفى خليفة في عجمان، ومستشفى ابراهيم بن حمد عبيدالله، ومستشفى سيف بن غباش في الفجيرة، بالإضافة إلى مستشفيات أخرى في مختلف إمارات الدولة.

وتعتبر حملة تكاتف لزيارة المستشفيات مكوناً رئيساً في حملة تكاتف الرمضانية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية في الدولة، وهي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة الصحة أبوظبي.