لقطة المباراة .. صلاح يخرج لسانه للجماهير في تل أبيب

أخرج محمد صلاح مهاجم بازل السويسري لسانه للجماهير الإسرائيلية خلال استبداله أمام مكابي تل أبيب يوم الثلاثاء.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريق بازل في مرمى مكابي تل أبيب في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 3-3.

وأثناء خروجه من الملعب متبدلا بمواطنه محمد النني أطلقت الجماهير الإسرائيلية صافرات الاستهجان ضد اللاعب المصري مما دفعه لإخراج لسانه في إشارة ساخرة.

وتأهل بازل إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3.

وكان صلاح قد سجد شكرا لله عقب تسجيله هدف فريقه، كما طالب الجماهير بالسكوت.

شاهد صلاح يخرج لسانه للإسرائيليين في تل أبيب