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رئيس المؤتمر الوطنى الليبى يدعو شعبه إلى تحمل مسؤولياته تجاه البلاد

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رئيس المؤتمر الوطنى الليبى يدعو شعبه إلى تحمل مسؤولياته تجاه البلاد رئيس المؤتمر الوطنى الليبى يدعو شعبه إلى تحمل مسؤولياته تجاه البلاد

دعا رئيس المؤتمر الوطنى الليبى نورى أبوسهمين المواطنين الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم "فى هذه الفترة الحرجة".

وأضاف فى كلمة وجهها للشعب الليبى عبر قناة ليبيا الوطنية أمس "الثلاثاء" الأربعاء بمناسبة حلول عيد الفطر: "كنا نتمنى أن تأتى مناسبة العيد السعيد دون أن يكدر صفوها ما حدث خلال هذا الشهر الكريم من انتهاك لحرماته بقتل الأنفس وإطلاق سراح المجرمين واستهداف لرموز ثورتنا فى مهدها الأول بنغازى وغيرها من المدن".

ودعا نورى أبوسهمين وسائل الإعلام فى ليبيا إلى تحمل مسؤولياتها فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد بـ"الابتعاد عن التهويل وبث الأخبار والمواد الإعلامية التى تؤجج الموقف".

وأعلن أن المؤتمر الوطنى العام لن يتوانى فى اتخاذ أى قرارات من أجل تحقيق الأمن والأمان للمواطنين كافة والرعايا الأجانب.

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مصر 365