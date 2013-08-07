انقطاع الكهرباء عن بنى سويف

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انقطع التيار الكهربائى عن مدن وقرى محافظة بنى سويف بسبب توقف توربينات محطات توليد الكهرباء بالكريمات عصر أمس.

وتحولت الطرق الزراعية والصحراوية الغربية والشرقية إلى ظلام دامس فى 35 قرية واقعة على الطرق الرئيسية ببنى سويف كما شهدت مدينة بنى سويف الجديدة انقطاعا متقطعا.

وكشف مصدر داخل المحطة أنه الانقطاع بسبب نقص كميات الغاز الطبيعى والمازوت الخاص بمجمع محطات توليد الكريمات؛ مما أدى إلى تناقص القدرات المولدة مقداره 1500 ميجاوات، وقد تسبب ذلك فى زيادة تحميل عدد محدود من خطوط نقل الكهرباء لتعويض نقص التوليد بالمحطات الأمر الذى أدى إلى فصلها تلقائياً لحمايتها ونتج عن ذلك انقطاع التيار الكهرباء.

> وأوضح مسئولو شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن زيادة أعداد أجهزة التكييف عن العام الماضى إضافة إلى تشغيل الأجهزة ومراوح التهوية على مدار اليوم فى المنازل والمساجد فضلا عن عدم التزام المواطنين بتخفيف الأحمال كل ذلك يؤدى إلى زيادة الأعباء، والأحمال على المحولات الكهربائية فنقوم بقطع الكهرباء لفترات محدودة حتى لا تتعرض المحولات للتلف.