دمياط تستكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

دمياط - هشام الولي الاربعاء , 07 أغسطس 2013 00:25

أكد اللواء فايز شلتوت سكرتير عام محافظ دمياط بأن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك أعاده الله على شعب مصر والأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات حيث اصدر السكرتير العام تعليماته المشددة باتخاذ كافة التدابير الاحتياطية والاستثنائية خلال أيام العيد وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه السكرتير العام بحضور المهندس ممدوح هجرس السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية ورؤساء المصالح والمراكز والمدن .

وأكد خلال الاجتماع علي أنه تم توزيع حصص الدقيق المدعم للخبز بنوعيه الطباقي والبلدي وتعديل مواعيد المخابز وتكثيف الحملات التموينية وكذلك الحملات الانضمامية مابين مباحث التموين والصحة والطب البيطري للمرور على المحلات والمستودعات ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والأسماك المملحة والأسواق وكذلك تقرير مراكز بيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بكافة السلع الأساسية وزيادة حصة أنابيب الغاز وتكثيف الرقابة علي المستودعات وكذلك الانتشار الامنى وتنظيم المرور وحركة الشارع بصفة خاصة في مدينتي دمياط ورأس البر التى استعدت هي الأخرى بغرفة عمليات الشاطئ للوقوف على راحة وأمان المصطافين وكذلك الاهتمام بالمرافق للحد من انقطاع التيار الكهربائي والمياه وتشغيل محطات الصرف الصحي ، كما استعدت المحافظة بغرفة عمليات مركزية أثناء العيد لاستقبال البلاغات والشكاوي عبر الخط الساخن وإدارة الأزمات بالديوان العام وكذلك استعداد الحماية المدنية بلنشات الإنقاذ النهري بدمياط ورأس البر والمدن والقري المطلة علي نهر النيل وكذلك قسم الإطفاء والمفرقعات وسرعة الاستجابة لأية بلاغات تطرأ .

> كما أفاد الشيخ محمد سلامة مدير عام الأوقاف بأن صلاة العيد سوف تقام بالساحات وأماكن الخلاء بعدد 52 ساحة موزعة على مراكز المحافظة الخمس علي أن تكون الساحة الرئيسية بميدان الساعة بدمياط علي كورنيش النيل وحتى الكوبري المعدني والتي شهدت فعاليات 30 يونيو .

> وأفاد د. حمدي حواس وكيل وزارة الصحة بأنه تم تكثيف الرقابة علي الأغذية من خلال الحملات المشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، بينما قال د. أسامة نعمان مدير عام مستشفي اليوم الواحد تم إعداد مستشفي اليوم الواحد برأس البر بجميع التخصصات والمستلزمات لأنه من المتوقع أن تستقبل رأس البر ألاف الزائرين خلال العيد ، بينما قال د. عبد الهادي درة مدير عام مرفق الاسعاف بأنه تم تثبيت نقاط إسعاف علي طول شاطئ رأس البر لتكون علي أهبة الاستعداد وتكثيف عمليات تحليل عينات مياه الشرب وكذلك تجهيز أقسام الطوارئ للعمل 24 ساعة .

> وأفاد المهندس سيد ربيع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بأنه تم إعداد برنامج دوري لتشغيل الشبكات وتجهيز فرق الطوارئ في أوقات الذروة مع انتشار مراكز الصيانة بكافة ربوع المحافظة مجهزة بالمعدات لتلبية أية نداءات أو أعطال وأوضح بأن ضغوط المياه سوف تزداد خلال العيد لاستيعاب احتياجات المواطنين وكذلك التنسيق مع المدارس لغسيل خزانات المياه .

> وأكد د. إبراهيم جاد مدير الطب البيطري بأنه تم وضع خطة لمراقبة الأسواق والمحلات ومحل بيع الأسماك المملحة وكذلك المجازر ومحلات بيع الطيور واللحوم بالتنسيق مع التموين والصحة كما يتم الإشراف علي المستشفيات والمطاعم والنوادي لمتابعة الأغذية بها .

> وأفاد رئيس قطاع الصرف الصحي بأنه تم مراجعة الروافع بالكامل ومراجعة معدات الصرف الصحي وكذلك تنفيذ خطة الملس بشبكات الصرف الصحي بواسطة سيارات النافورى وإنهاء أي طفح للمجاري بالمناطق المزدحمة كأماكن المجازر والأسواق والمناطق العشوائية وعلي الفور وجه السكرتير العام بضرورة إعداد خطة عاجلة لمناوبة سيارات النافورى للعمل بمدن وقري ومراكز المحافظة بشكل دوري بالتنسيق مع الوحدات المحلية .

> وقد وجه السكرتير العام علي الوحدات المحلية الإبلاغ عن أي مناطق محرومة من مياه الشرب والصرف الصحي ، وكذلك أيه مدارس ليس بها مرافق حتى يتسنى الارتباط مع شركة مياه الشرب والبدء في التوصيل .وأكدت المهندس سكينة عبد المنعم الملاح رئيس قطاع كهرباء دمياط أنه لا تخفيف للأحمال خلال عيد الفطر المبارك .

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