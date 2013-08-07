عشرات الآلاف من التونسيين يطالبون بحل الحكومة

احتشد عشرات الآلاف من التونسيين فى وسط العاصمة تونس اليوم "الثلاثاء"، للمطالبة بحل الحكومة فى أكبر احتجاجات للمعارضة بالعاصمة منذ بدأت الأزمة السياسية فى البلاد قبل نحو أسبوعين.

وتحاول المعارضة العلمانية الإطاحة بالحكومة التى يقودها الإسلاميون، وحل المجلس التأسيسى الذى يحتاج أسابيع فقط لإنجاز مسودة الدستور وقانون جديد للانتخابات.

ويأتى الاحتجاج اليوم فى ذكرى مرور ستة أشهر على اغتيال السياسى اليسارى شكرى بلعيد وهو أحد سياسيين معارضين قتلا بالرصاص فى الشهور الماضية.