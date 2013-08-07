المغرب ينفى رفض توزيع صحيفة "لوموند" الفرنسية

نفت وزارة الاتصال المغربية أى إجراء بخصوص عدم الترخيص بتوزيع عدد اليوم "الثلاثاء"، من صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأكد مصدر فى الوزارة أن العدد المشار إليه كان قد وصل أمس "الاثنين"، جوا إلى الدار البيضاء واستلمته شركة التوزيع "سوشبريس" فى ظروف عادية، وباشرت على الفور الإجراءات المعتادة المتعلقة بتوزيعه عبر التراب الوطنى.

وأضاف أن الحصة المخصصة للمغرب من هذه الجريدة محددة فى أربعة آلاف نسخة توزع وفق النظام الذى تعتمده شركة التوزيع، مشددا على أن هذه الشركة هى وحدها المخولة بتقديم أية تفسيرات تتعلق بالجانب التقنى فى عملية التوزيع وتغطية نقاط البيع، حيث لا دخل للوزارة لا من قريب ولا من بعيد فى هذا الأمر.

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