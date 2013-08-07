أخبار عاجلة

الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة -
أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا» -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المغرب ينفى رفض توزيع صحيفة "لوموند" الفرنسية

Google+ Print
المغرب ينفى رفض توزيع صحيفة "لوموند" الفرنسية المغرب ينفى رفض توزيع صحيفة "لوموند" الفرنسية

نفت وزارة الاتصال المغربية أى إجراء بخصوص عدم الترخيص بتوزيع عدد اليوم "الثلاثاء"، من صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأكد مصدر فى الوزارة أن العدد المشار إليه كان قد وصل أمس "الاثنين"، جوا إلى الدار البيضاء واستلمته شركة التوزيع "سوشبريس" فى ظروف عادية، وباشرت على الفور الإجراءات المعتادة المتعلقة بتوزيعه عبر التراب الوطنى.

وأضاف أن الحصة المخصصة للمغرب من هذه الجريدة محددة فى أربعة آلاف نسخة توزع وفق النظام الذى تعتمده شركة التوزيع، مشددا على أن هذه الشركة هى وحدها المخولة بتقديم أية تفسيرات تتعلق بالجانب التقنى فى عملية التوزيع وتغطية نقاط البيع، حيث لا دخل للوزارة لا من قريب ولا من بعيد فى هذا الأمر.

ويستقبل المغرب يوميا أكثر من 65 جريدة يومية من مختلف مناطق العالم، وأكثر من 154 أسبوعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365