أكثر من 120 قتيلا وجريحا حصيلة تفجير 11 سيارة مفخخة بمناطق مختلفة من بغداد

أفادت مصادر أمنية وطبية بأن أكثر من 120 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح فى سلسلة انفجارات بـ"11 سيارة مفخخة " هزت العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم "الثلاثاء" فى حصيلة أولية قابلة للزيادة.

وقالت المصادر إن 11 سيارة مفخخة ضربت مناطق متفرقة من العاصمة لحظة الفطور وما بعده قتل خلالها 30 شخصا وأصيب 93 آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضحت المصادر أن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب 13 آخرين فى انفجار سيارة مفخخة كانت تقف على جانب الطريق قرب ساحة الحرية بمنطقة الكرادة وسط بغداد، فيما قتل خمسة أشخاص وأصيب 13 آخرين بجروح فى انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الحسينية شمال شرقى بغداد، كما أصيب خمسة مدنيين فى انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق بمنطقة الطالبية.

وفى منطقة المعالف جنوبى بغداد، أسفر انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب طريق عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح، فى حين شهدت منطقة النهروان جنوبى بغداد، انفجارين بسيارة مفخخة كانت مركونة على جانب طريق وعبوة ناسفة موضوعة بالقرب منها بالتزامن مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح.

وبحسب المصادر انفجرت سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق بمنطقة الزعفرانية جنوبى بغداد مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح، فيما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 آخرين بجروح فى انفجارين بسيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق فى منطقة الدورة جنوبى بغداد وعبوة ناسفة وضعت بالقرب منها.

وفى منطقة الشعب شمالى بغداد انفجرت سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب طريق قرب محكمة الشعب فى شارع الصحة بمنطقة مستهدفة دورية للجيش، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى والقتلى لم يعرف عددهم بعد، فيما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 14 آخرين بجروح فى انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق بمنطقة الثعالبة شمال بغداد.

يذكر أن هذه التفجيرات تأتى فى الوقت الذى تشهد فيه بغداد إجراءات أمنية مشددة، فيما تقوم قيادة عملية بغداد بتنفيذ عملية " ثأر الشهداء " التى اعتقلت خلالها 303 من المطلوبين والمشتبه بهم، وفقا لبيان وزارة الدفاع العراقية، كما تم تدمير أوكار للمسحلين وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة والمواد المتفجرة.