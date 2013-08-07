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يديعوت: "صلاح" أساء للجمهور الإسرائيلى ببعض الإشارات

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يديعوت: "صلاح" أساء للجمهور الإسرائيلى ببعض الإشارات يديعوت: "صلاح" أساء للجمهور الإسرائيلى ببعض الإشارات

ذكرت الصحيفة أن اللاعب المصرى "محمد صلاح"، لاعب نادى بازل، وقعت بينه وبين أحد المشجعين مشادة كلامية بعدما رفع أحد المشجعين لافتة مكتوب عليها بالإنجليزية: هذه إسرائيل، فقام اللاعب بتلويح بيده ببعض الإشارات للجمهور الإسرائيلى، مما أثار غضب بعض المشجعين ضد صلاح، وأوضحت الصحيفة أن صلاح تخطى أصول اللياقة مع الجمهور الإسرائيلى عقب انتهاء المباراة.

كما علقت الصحيفة على نتيجة المباراة التى جرت مساء اليوم بين فريق مكابى تل أبيب وفريق بازل السويسرى، الذى يلعب ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح بـ"تحطم آمال إسرائيل فى مواصلة المونديال الأوروبى".

وأوضحت الصحيفة أن السبب الرئيسى فى ذلك هو اللاعب المصرى الذى تمكن من إسكات الجمهور الإسرائيلى بعد هدفه الأول فى مرمى مكابى تل أبيب، موضحة أنه على الرغم من عودة مكابى بعد الهزيمة بـ3 أهداف، إلا أن الفريق الإسرائيلى تسبب فى خيبة أمل لمشجعيه.

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