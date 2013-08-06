التحريات: المتهمون بواقعة نقل الأطفال من شبرا لـ"رابعة" كانوا يشترون ملابس العيد

النيابة تخلي سبيل جميع المتهمين وتسلم الأطفال لذويهم

كتب : حسن صالح منذ 29 دقيقة

تسلمت نيابة شبرا الخيمة، برئاسة أحمد عمران وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، وبإشراف محمد حمودة، مدير النيابة، تحريات الأمن الوطني في واقعة ضبط 71 طفلا داخل 3 ميكروباصات بصحبة مدرس تحفيظ قرآن وخطيب مسجد من قرية القنايات مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، بعد بلاغ الأهالي بأن هذه السيارات متجهة بالأطفال لرابعة العدوية للمشاركة في الاعتصام هناك.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يشترون ملابس العيد للأطفال من محل بشبرا الخيمة، وأن جمعية المحافظة على القرآن، التي أكدوا في التحقيقات أنهم يتبعونها ومكلفون منهما بتوزيع الزكاة والملابس على الفقراء، مشهرة وفقا للقانون وتمارس عملها في الأعمال الخيرية بشكل قانوني، وبناءً عليه قررت النيابة بعد الاستماع لجميع أطراف القضية، بينهم شهود الواقعة والـ72 طفلا المضبوطين، إخلاء سبيل المتهمين وتسليم جميع الأطفال الذين تم ضبطهم وعددهم 72 طفلا، بينهم بنات ويتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و13 سنة، إلى ذويهم بعد أخذ تعهدات عليهم بحسن رعايتهم.

كان العميد بلال لبيب، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى بلاغا من الأهالي بمنطقة بهتيم بوجود 5 سيارات ميكروباص وبداخلهم ما يقرب من 200 طفل بصحبة عدد من الشيوخ الملتحين، وأنهم في طريقهم لرابعة العدوية بمدينة نصر، فتم إخطار اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، وانتقل على الفور العقيد جمال الدغيدي، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، والمقدم مصطفى لطفي، رئيس المباحث، وبإشراف العميد عرفة حمزة، مدير مباحث القليوبية، وتبين وجود عدد 5 سيارات ميكروباص وبهم عدد كبير من الأطفال، وتمكن 3 سائقين بالهروب بالأطفال فور مشاهدتهم لرجال المباحث، وتم ضبط سيارتين بهما 42 طفلا بصحبة كل من المتهمين "أحمد يوسف"، مدرس بالأزهر، و"محمد إبراهيم"، نائب مدير جمعية تحفيظ قران بالجيزة، وكل من "محمد أحمد" و"عماد قاسم" سائقين، وتم التحفظ على السيارتين رقمي "ب أ د 356" و"3549 أ س"، كما تم ضبط شخص آخر يدعى "علي سعيد"، والذي قام بالهروب ومعه 29 طفلا وبعدها بساعة تم ضبطهم.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 18184 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولى التحقيق فريق من النيابة ضم محمد أبو زيد أحمد حبلص ومحمد سرور، وكلاء نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة محمد حمودة، وتم إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم بإشراف المستشار محمد عبدالشافي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها.