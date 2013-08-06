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صباحي: يجب فض الاعتصامات المسلحة في "النهضة" و"رابعة"

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صباحي: يجب فض الاعتصامات المسلحة في "النهضة" و"رابعة" صباحي: يجب فض الاعتصامات المسلحة في "النهضة" و"رابعة"

كتب : محمد عاشور منذ 19 دقيقة

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، "إننا نحتاج إلى إجراءت للعدالة الانتقالية دون إقصاء لأحد، ولكن بدون التسامح في الدم".

وأضاف صباحي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أن العدالة تقتضي عدم التسامح في حق الشعب المصري والعفو العام عن الإخوان، وأيضا عدم إلقاء الأحكام الجماعية على كل الموجودين في رابعة العدوية.

وأكد أن العدالة الانتقالية تستوجب معاقبة من أجرم في حق الشعب المصري بنهب أمواله سواء من الإخوان أو غيرهم، مشددا على انه لا عودة عن خارطة الطريق التي طالب بها الشعب.

وأشار صباحي إلى أن 30 يوينو غيرت كثيرا في الحياة المصرية، وأكدت على أن الشعب المصري قراره بيده، مضيفا أن هناك اتفاقات بين قيادات الإخوان المسلمين والسفيرة الأمريكية لا يتصورها أحد.

وتابع: "لابد من فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية لأنهما اعتصمات مسلحة".

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