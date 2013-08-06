أبو الراغب مرشح الأردن لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية

قرر مجلس الوزراء الأردنى، برئاسة الدكتور عبد الله النسور، ترشيح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية، وذلك لما يتمتع به من خبرة طويلة فى مجال عمل المنظمة وعلاقاته الطيبة والوطيدة مع كل أطراف الإنتاج فى الأردن والعالم العربى.

وقال أبو الراغب فى تصريح صحفى اليوم، الثلاثاء، إن ترشيحه جاء بناء على رغبة أصحاب منظمات الأعمال فى الدول العربية، مشيرا إلى أن منظمة العمل العربية تضم فى عضويتها جميع الدول العربية وتنفرد دون سائر المنظمات العربية المتخصصة بتطبيق نظام التمثيل الثلاثى، الذى يقوم على أساس اشتراك الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال فى كل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية والنظامية إيماناً بأهمية تكاتف أطراف الإنتاج فى الوطن العربى كضرورة ودعامة أساسية للوحدة العربية، واعترافاً بأن التعاون فى ميدان العمل هو أفضل ضمان لحقوق الإنسان العربى فى حياة حرة كريمة، أساسها العدالة الاجتماعية، وسبيلها التعاون الفعال لتطوير المجتمع العربى وتنميته على أسس متينة وسليمة.

وأضاف أن منظمة العمل العربية تهدف إلى تحقيق وتنسيق الجهود فى ميدان العمل والعمال على المستويين العربى والدولى، وكذلك تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية من خلال تقديم المعونة الفنية فى ميادين العمل إلى أطراف الإنتاج فى الدول الأعضاء وتطوير تشريعات العمل فى الدول الأعضاء والعمل على توحيدها.

ولفت إلى أن تحسين ظروف وشروط العمل فى الدول الأعضاء يتحقق من خلال تأمين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة، وكذلك توسيع قاعدة التأمينات الاجتماعية لتشمل الفئات العمالية فى مختلف الأنشطة الاقتصادية وشمول كل فروع التأمينات للوصول إلى الضمان الاجتماعى الشامل، وتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستواها وتقنين الحد الأدنى للأجور وضمان أجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للمرأة العاملة والأحداث.

وأكد ضرورة تنمية الموارد البشرية العربية والاستفادة من طاقاتها الكاملة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تخطيط القوى العاملة وتطوير الاستخدام ومكافحة البطالة بجميع أشكالها وتهيئة فرص العمل للمرأة بما يتناسب وقدراتها وظروفها وتيسير تنقل القوى العاملة العربية داخل الوطن العربى، ومساواتها بالعمال الوطنيين فى الحقوق والواجبات والعمل على إحلالها محل الأيدى العاملة الأجنبية.

ومن المقرر أن يتم إدراج بند إختيار المدير العام الجديد لمنظمة العمل العربية على جدول أعمال الدورة المقبلة لمؤتمر العمل العربى فى العام 2014.

ويشغل عدنان أبو الراغب منصب رئيس مجلس إدارة نقابة أصحاب المطابع فى الأردن منذ العام 1993، إضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان والأردن منذ العام 2000 وحتى الآن، وتولى مهام أمين سر مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن ورئيس لجنة التشريعات والعمل والموارد البشرية، كما شغل أبو الراغب منصب مستشار منظمة العمل العربية للفترة 2008-2012، وتم انتخابه عضوا لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن أصحاب الأعمال للفترة 2011-2014، وذلك خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولى فى جنيف مؤخراً، كما سبق وشغل عضوية مجلس إدارتها خلال الفترة 2005-2008.