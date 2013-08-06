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صباحي: "الإخوان" سقطوا جزاء لأخطائهم وسوء نيتهم

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صباحي: "الإخوان" سقطوا جزاء لأخطائهم وسوء نيتهم صباحي: "الإخوان" سقطوا جزاء لأخطائهم وسوء نيتهم

كتب : محمد عاشور منذ 17 دقيقة

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري، إن اللحظة التي تعيشها حاليا لحظة عظيمة، لأن الشعب أنجز في سنتين موجتين لثورة عظيمة، وهذا جاء بمدد من الله، وإعجاز ربناني وصمود شعبي، موضحا أن الشعب المصري تمكن من خلع رئيسيين، وهذا يدل على أنه مصمم على عيشته الكريمة.

وأضاف صباحي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، "إننا نعيش حاليا في مرحلة تثبيت الثورة"، مؤكدا أنه "على جماعة الإخوان المسلمين أن تحترم إرادة الشعب المصري، وأن تعيد النظر في أخطائها السياسية، وتعلن تخليها عن العنف والإرهاب والتهديد به"، وتابع "إن شاء الله ستثبت هذه الثورة، وسنبدأ في تحقيق مع سعى إليه المصريون".

وأكد أن "الحقائق تفرض نفسها، فمن كان في أيديهم السلطة، أضاعها البله من أيديهم، لأنهم أساءوا العمل وأساءوا النية، ولو كانوا أحسنوا النية لما وقعوا في هذه الأخطاء"، موضحا أن الإخوان "سقطوا جزاء لأخطائهم".

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