الحلقة (27) من "محال": زوجة "سالم" تكتشف خيانته لها.. و"سعاد" تلد في المستشفى

كتب : روان مسعد منذ 12 دقيقة

في الحلقة (27) من مسلسل "محال" الخليجي، صارح "حامد" زوجة "سالم" بخيانة زوجها لها مع "ميس"، سكرتيرته، ما أدى إلى تعرضها لصدمة عصبية.

على الجانب الآخر، تركت "ريم" البيت لـ"ماجد" بعد المشاجرة التي حدثت بينهما بعد علمها بخيانته لها.

فيما صارحت "أم سلمان" زوجها بمعرفتها بعلاقته بـ"ميس"، وطلبت منه الطلاق، لكنه رفض فتركت المنزل وذهبت لبيت أختها، في حين ذهبت "سعاد" للولادة في المستشفى التي تعمل بها "حياة"، فقابلت الأخيرة "سلمان" وتحدثت معه عن "سعاد" زوجته والمولود الصغير، لكن "سلمان" لم يتذكرها.

من ناحية أخرى، اتفق "حامد" وزوجة "سلمان" على جعل "سلمان" يطلق "ميس" ويعود لزوجته الأولى مقابل بعض الأموال تعطيها زوجة "سالم" لـ"حامد".

المسلسل الخليجي "محال"، من بطولة جاسم النبهان، عبدالرحمن العقل، منى الشداد، فاطمة الحوسني، ومن إخراج سلطان خرسوه وتأليف وائل نجم.