قرون لأوباما من لاعبتي كرة سلة

ضج الإعلام الإمريكي في الأيام القليلة الماضية بفيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكيّ أوباما مع قرون Bunny ears.

وفي التفاصيل أنّه أثناء تكريم الرئيس الأمريكيّ لفريق الفتيات في جامعة "كونكيت"، بعد فوزه بالدوري الأمريكيّ لكرة السلة، وبعد انتهاء الكلمة الرئاسيّة، أراد الفريق شكر أوباما والتعبير عن امتنانه له، عبر إهدائه كرة سلة و"سترة" رياضيّة باسم الفريق، فما كان من أوباما إلا أن شكره، مبدياً إعجابه بالسترة، وداعياً الفتيات إلى الابتسام لالتقاط صورة تذكاريّة.

ومن باب المداعبة، قامت إحدى اللاعبات التي تدعى ستيفاني دولسن، بوضع قرون خلف رأس الرئيس، لتنضم إليها زميلة أخرى. واللافت أنّ هذا الأمر لم يُغضب الرئيس بل ساد جوّ من المزاح والضحك.

ولكنّ الفتاة "المشاغبة" لم تكتفِ بأخذ الصورة، بل نشرت خبر "المزحة الثقيلة" مع الصورة على حسابها على "تويتر"، لينتشر الفيديو وتتناقل العديد من وسائل الإعلام الأمريكيّة فيديو المزحة "الثقيلة".