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وكيل بنزيمة ينفي مفاوضات روما

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وكيل بنزيمة ينفي مفاوضات روما وكيل بنزيمة ينفي مفاوضات روما

نفى وكيل أعمال الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد وجود مفاوضات من روما لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بنزيمة صار رأس الحربة الوحيد في قائمة الملكي بعد رحيل منافسه جونزالو إيجوايين إلى نابولي.

وذكرت تقارير إيطالية أن روما الذي دعم صفوفه بأكثر من صفقة مميزة على رأسها ضم مايكون والإيفواري جيرفينيو يسعى لضم بنزيمة.

إلا أن كريم الجزيري وكيل بنزيمة قال في تصريحات نقلتها صحيفة "فوتبول إيطاليا": "لم أتحدث مع أي مسؤول من روما، ولم أتلق اتصالات بخصوص مفاوضات مع بنزيمة".

وتابع "روما فريق عظيم، ولكن كيف يمكن لبنزيمة أن يترك فريق مثل ريال مدريد؟".

وأتم "هذه شائعات، فبنزيمة سعيد مع ريال وسيستمر في إسبانيا".

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فيديو اليوم السابع