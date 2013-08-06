انتهت – صلاح يخرج بعد هز شباك تل أبيب.. والنني يدخل

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا لصالح فريق بازل السويسري في مكابي تل أبيب.

ويتعادل بازل السويسري بثلاثة اهداف لمثلهم مع مضيفه الإسرائيلي مكابي تل أبيب في دوري أبطال أوروبا مساء يوم الثلاثاء.

بازل سجل عن طريق السويسري فابيان شار من ركلة جزاء في الدقائق الخمس الأولى من عمر الشوط الأول.

ثم أحرز صلاح الهدف الثاني من هجمة مرتدة بتصويبة ممتازة من قدمه اليمنى، سجد بعدها أرضا احتفالا بالهدف.

ووضع دياز الهدف الثالث من هجمة طويلة منظمه كان مهندسها محمد صلاح.

وبعد ذلك، سجل مدافع بازل شهار هدفا في مرمى فريقه بالخطأ، لتصل النتيجة إلى 3-1.

واشتعل اللقاء بعدما سجل زاهافي الهدف الثاني لمكابي تل أبيب، خاصة بعدما خطف رادي التعادل لأصحاب الارض.

وخرج صلاح مستبدلا في الدقيقة 75 وسط صافرات من جمهور أرض الملعب.. ودخل في موقعه مواطنه محمد النني.