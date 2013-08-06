ريبيري وميسي ورونالدو في الترشيحات النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

مدريد، (إفي): أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) عن ترشيحاته النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2012-2013 ، والتي يتنافس عليها الثلاثي: الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ، والأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو ماكينة ريال مدريد.

تم اختيار الثلاثي بناء على عملية تصويت الكتروني جرت بين صحفيين ينتمون لكل دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن يعلن اسم الفائز بالتصويت النهائي يوم الخميس الـ29 من أغسطس الجاري في موناكو اثناء مراسم سحب قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2013-2014.

وخرج النجم الإسباني أندريس إنييستا من قائمة العشرة الأوائل رغم فوزه بالجائزة العام الماضي، الثانية في تاريخ المسابقة، حيث فاز ميسي بالنسخة الأولى بموسم 2010-2011.

وكان رونالدو قد نال لقب هداف دوري الأبطال في الموسم الماضي برصيد 12 هدفا، وحصل ميسي على لقب هداف دوري الليجا المحلي بـ46 هدفا، فيما لعب ريبيري دورا بارزا في تتويج بايرن بدوري أبطال أوروبا.

واكتملت القائمة بالمراكز من الرابع الى العاشر:

4 - البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بروسيا دورتموند/ألمانيا) 80 نقطة.

5 - الهولندي آريين روبن (بايرن ميونيخ/ألمانيا) 55 نقطة.

6 - الألماني توماس مولر (بايرن ميونيخ/ألمانيا) 51 نقطة.

7 - الويلزي جاريث بيل (توتنام/إنجلترا) 48 نقطة.

8 - الألماني باستيان شفاينشتايجر (بايرن ميونيخ/ألمانيا) 34 نقطة.

9 - السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان/فرنسا) 27 نقطة.

10 - الهولندي روبن فان بيرسي (مانشستر يونايتد/إنجلترا) 24 نقطة.