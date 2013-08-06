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بسمة تعتزل الفنّ بأمر الإخوان

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بسمة تعتزل الفنّ بأمر الإخوان بسمة تعتزل الفنّ بأمر الإخوان

"قرّرت الفنانة الشابة بسمة اعتزال الفنّ والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمون". هذا تحديداً ما أراد مقتحمو صفحتها الشخصية على "فيس بوك" أن يوصلوه إلى جمهورها، من أجل الإضرار الفنيّ بها؛ وذلك بعدما فوجئت أمس بحسابها يتعرّض للسرقة، فيما أصبحت الصفحة بمثابة ترويج لجماعة الإخوان المسلمون، بعد أن وضع مخترقوها شعار الإخوان، مؤكّدين أنّها اعتزلت الفنّ، وأصبحت من مؤيّدات مرسي؛ وهو ما أصاب بسمة بحزن شديد. وتحاول الفنانة استعادة ملكية حسابها، وأرسلت برسالة إلى عدد كبير من أصدقائها، تحذّرهم ممّا يحدث على صفحتها...
فهل أراد الإخوان الانتقام منها، ومن زوجها الناشط السياسيّ الدكتور عمرو حمزاوي لمواقفهم المعادية دائماً للرئيس المعزول؟

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سيدتي