فريق كيا يتصدر أولي سباقاته مع أول كيا ريو في العالم سعة 2400 سي سي

كتب : ياسر شعبان منذ 2 دقيقة

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT عن تأسيسها لفرع رياضي بالشركة كجزء رئيسي من أنشطتها، لتصبح بذلك أولي شركات السيارات في مصر التي تؤسس فرعاَ لرياضة السيارات يهتم بتطوير الأداء الرياضي لسيارات فريق كيا للسباقات وذلك من خلال مجموعة من التقنيين للعمل علي تعديل السيارة والوصول بها للأداء الأقصي في السباقات، بالإضافة لفريق تقني مجهز لصيانة السيارة أثناء السباقات، ويقود الفريق المتسابق المصري المعروف معتز عاطف الذي يعتبر أحد أهم متسابقي هذه الرياضة في مصر لما له من مشاركات متميزة منذ أن بدأ في التسابق عام 1994.

وفي خلال وقت قصير شارك خلاله الفريق في العديد من منافسات رياضة السيارات في مصر، إستطاع أن يلفت إليه الأنظار وأن يكون أحد المنافسين الدائمين علي المركز الأول بالسيارة كيا ريو المخصصة للسباقات، فجاء بالمركز الثاني بفئته بالجولة الأخيرة لعام 2012 من منافسات Time Attack بفارق أجزاء من الثانية عن المركز الأول، ومرة أخري بالفارق الزمني ذاته في المركز الثاني بالجولة الأولي من منافسات AutoX، والمركز الثاني بالجولة الأولي من موسم 2013 بمنافسات Time Attack، والمركز الرابع بمنافسات Egypt Speed Challenge.

وقد أستغل فريق كيا للسباقات فترة التوقف في النشاط الرياضي للسيارات في الشهر الماضي نظراَ للأوضاع السياسية والأمنية، وقام بالعمل علي تطوير سيارة الفريق كيا ريو المخصصة للسباقات ليعلن عن أول كيا ريو بمحرك سعة 2400 سي سي في العالم، وهو المحرك الخاص بالسيارة كيا اوبتيما، وذلك قبل المنافسة في الجولة الثانية من بطولة Time Attack لعام 2013 بأيام قليلة، لتصبح سيارة الفريق حديث الجميع حتي يوم انطلاق السباق الذي انتظر الجميع فيه أن يشاهدوا كيف سيكون أداء كيا ريو ذات المحرك سعة 2400 سي سي في منافسة أحد أفضل سيارات سباقات السرعة والتحكم في العالم مثل MINI Cooper S وMINI Cooper John Cooper Works.

وبعد انطلاق المنافسات ودخول كيا ريو إلي حلبة السباق، شاهد الجميع الجانب الرياضي لهذه السيارة التي تحولت إلي وحش صغير مع المحرك الجديد الذي أخذ زئيره في جذب جميع حاضري السباق لمشاهدة كيا ريو في الحلبة. وبعد منافسة شديدة مع العديد من السيارات القوية استطاعت كيا ريو أن تفوز بالمركز الأول بفئتها بقيادة معتز عاطف لتتصدر أولي سباقاتها بعد تطوير السيارة لتعلن عن نفسها من جديد.

ومن المقرر أن يستعد الفريق بعد إنتصاره الأول للمشاركة في العديد من المنافسات الرياضية للسيارات بعد عيد الفطر، أهمها الموسم الجديد من سباق السيارات الأشهر في مصر "أوتوكروس" بالإضافة لبطولة "رويال رامبل"، ذلك إلي جانب الجولات المتبقية من موسم 2013 لسباقات Time Attack وEgypt Speed Challenge وAutoX، ويشارك فريق كيا للسباقات تحت شعار "Victory Driven" الذي يعبر عن شخصية سيارات كيا الرياضية وسعيها الدائم للفوز والتألق.

يذكر أن كيا ريو المخصصة للسباقات قد تم الكشف عنها للمرة الأولي بجناح الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT بمعرض "أوتوماك-فورميلا" في يناير الماضي، والتي تم تعديلها لتناسب الأداء الرياضي بتخفيف وزنها للحد الأقصي بإزالة كل ما بداخل السيارة من مقاعد عدا مقعد السائق، بالإضافة لإزالة الإطار الاحتياطي وتعديل نسب ناقل الحركة لتناسب الأداء الرياضي المطلوب. وقد أعلنت الشركة خلال مؤتمرها الصحفي بالمعرض عن إنطلاق فريق كيا للسباقات مع السائق المعروف معتز عاطف الذي علق علي قيادته لفريق كيا للسباقات قائلاَ بأنها مرحلة جديدة في مسيرته بهذه الرياضة من أجل الانتقال بالرياضة بالكامل إلي الاحترافية.