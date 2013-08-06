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روحانى: حل الأزمة السورية يتم بالحوار وبدون تدخل أجنبى

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روحانى: حل الأزمة السورية يتم بالحوار وبدون تدخل أجنبى روحانى: حل الأزمة السورية يتم بالحوار وبدون تدخل أجنبى

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الثلاثاء، إن الحوار الوطنى هو السبيل لحل الأزمة السورية.

وأضاف روحانى، فى أول مؤتمر صحفى عقده روحانى منذ توليه مهام منصبه قبل يومين "إننا ندين الحرب الداخلية وتواجد الإرهابيين فى سورية والتدخل الأجنبى فى شئونها"، بحسب وكالة الإنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا بالحوار الوطنى من دون تدخل أجنبى ودعم المسلحين، مضيفا أن حل الأزمة هو بيد الشعب وهو الذى يقرر مصيره.

واستطرد "إن الحل فى سوريا يجب أن يكون سياسيا بمشاركة كل ال
> الأطراف ما عدا الإرهابيين، مشيرا إلى أن على جميع الأطراف أن تساعد الشعب السورى للتوصل إلى حل.

يشار إلى أن إيران تدعم بقوة حكومة الرئيس السورى بشار الأسد التى تخوض قتالا مع المعارضة المسلحة منذ أكثر من عامين، ووفقا للأمم المتحدة أودى القتال بحياة 100 ألف شخص.

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