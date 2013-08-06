تونس تعتقل 46 شخصا وتلاحق 58 ينتمون إلى "كتيبة" مرتبطة بالقاعدة

أعلن وزير الداخلية التونسى لطفى بن جدو (مستقل) الثلاثاء أن أجهزة الأمن اعتقلت 46 شخصا وإنها تلاحق 58 آخرين بينهم 13 أجنبيا ينتمون إلى "كتيبة عقبة بن نافع" المرتبطة بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى والتى يتحصن بعض أفرادها فى جبل الشعانبى من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.

وقال الوزير خلال جلسة عامة نظمها المجلس التأسيسى (البرلمان) لمساءلة الحكومة حول الوضع الأمنى فى البلاد "مجموع المودعين (بالسجن) من كتيبة عقبة بن نافع 46" بينهم "خمسة من الجناح العسكرى وهم من أخطر الإرهابيين" و"14 شخصا ممن كانوا يمدونهم بالتموين والدعم اللوجستى".

وأوضح أن تسعة من بين الموقوفين اعتقلوا فى جبل الشعانبى وإنهم مدوا أجهزة الأمن بهويات كامل عناصر الكتيبة.

وتابع الوزير: "المفتش عنهم من الكتيبة نفسها هم 13 بينهم ثلاثة أجانب متهمون بإدخال الأسلحة، و31 هم الآن فى الجبال بينهم 10 أجانب، وأربعة ضالعين فى التمويل، وسبعة منتمين للتنظيم وثلاثة من الجناح العسكرى (للتنظيم) وعددهم فى النهاية 58".