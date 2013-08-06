الحلقة (27) من "نقطة ضعف": مقتل المطربة "نور" واتهام "عمر" بارتكاب الجريمة

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 06-08-2013 15:18

شهدت أحداث الحلقة (27) من مسلسل "نقطة ضعف"، مقتل المطربة نور التي تلعب دورها الفنانة سناء يوسف.

واتهمت النيابة الدكتور عمر الشناوي الذي يلعب دوره الفنان جمال سليمان، في الواقعة، إلا أنه أنكر ذلك.

من ناحية أخرى، اكتشف سامح أن ندى على علاقة بالدكتور عمر، وواجهها إلا أنها اتهمته بأنه يتدخل في حياتها الخاصة.

وأعلن الدكتور عمر زواج أخته سارة التي تلعب دورها الفنانة روجينا، من محاميه شهاب.

مسلسل "نقطة ضعف" بطولة جمال سليمان وهالة فاخر وروجينا ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج أحمد شفيق.