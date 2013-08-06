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رئيس قطاع الأخبار: "مهنى" رئيسًا لـ"صوت الشعب" و"الشناوي" مشرفًا على "صباح الخير يا مصر"

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رئيس قطاع الأخبار: "مهنى" رئيسًا لـ"صوت الشعب" و"الشناوي" مشرفًا على "صباح الخير يا مصر" رئيس قطاع الأخبار: "مهنى" رئيسًا لـ"صوت الشعب" و"الشناوي" مشرفًا على "صباح الخير يا مصر"

كتب : رضوى هاشم منذ 26 دقيقة

أصدر إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، قرارًا بتكليف خالد مهنى رئيسًا لقناة صوت الشعب، وقرارًا آخر بتولي عمرو الشناوي الإشراف على برنامج "صباح الخير يا ".

وأكد رئيس قطاع الأخبار، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن "العمل يجري حاليًا لتطوير قناة صوت الشعب لتكون قناة إخبارية محلية، تنقل الأخبار ببث مباشر على مدار الساعة بدلًا من قصرها على جلسات مجلسي الشعب والشورى، خاصة مع ما شهدناه خلال الشهور الماضية من توقف لأعمال البرلمان وتوقف بث القناة معه، واضطرارنا إلى إذاعة أفلام تسجيلية وأغاني وطنية".

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