الحلقة (25) من "العقرب": "نصار" و"رياض" يتفقان على التخلص من "جابر" وزملائه

كتب : محمد عاشور منذ 23 دقيقة

في أحداث الحلقة (25) من مسلسل "العقرب"، أخبر نصار بيه صديقه رياض بأنه ليس له علاقة بما فعله جابر، الذي يلعب دوره الفنان منذر ريحانة، بالعمل في مجال المتاجرة في الهيروين، وبلغه بأنه ليس مسؤولًا عن تصرفاته لأنه خرج من تحت طوعه.

واتفق نصار مع رياض على التخلص من جابر وزملائه.

من ناحية أخرى، ذهبت صباح التي تلعب دورها الفنانة منة فضالي، إلى سماح التي تلعب دورها الفنانة لقاء الخميسي، وأخبرتها بأن جابر يحبها وعلى وشك أن يتقدم لخطبتها.

مسلسل "العقرب" من إخراج نادر جلال، وبطولة منذر ريحانة وهالة فاخر ولقاء الخميسي وريم الباردوي ومحمد لطفي.