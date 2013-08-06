بالصور| سيرين عبدالنور: مخرج "لعبة الموت" صور نهايتين للمسلسل ولم يستقر على أي منهما إلى الآن

كتب : فاطمة النشابي منذ 13 دقيقة

استحوذ الحديث عن مسلسل "لعبة الموت" على الجزء الأكبر من الحوار الذي أداره نيشان ليلة الأمس مع ضيفته سيرين عبدالنور في برنامج "أنا والعسل" الذي يعرض على قناتي "الحياة 2" و"LBC" اللبنانية، حيث وصفت سيرين، شخصية "نايا" التي تؤديها بأنها من الواقع وبأن العالم العربي مليء بالشخصيات المشابهة لهذه الشخصية، متمنية أن تكون هناك حلول جذرية للتعنيف الأسري وخاصة تعنيف المرأة، مؤكدة أن المرأة هي أكبر بصمة في عالمنا العربي، وبأن الرجل يجب أن يكون سندًا.

وعن علاقتها بزوجها فريد رحمة، قالت سيرين إنه بكل تأكيد يغار، فلا يوجد رجل لا يغار، وقالت إنهما يختلفان ولكن يمنعان أنفسهما من أن يرفعا أصواتهما أمام ابنتهما تاليا، التي عانت أثناء تصوير المسلسل بسبب تواجد سيرين خارج لبنان، مؤكدة أنه لا يوجد مثل الأم، وقالت سيرين بأنها حسدت زوجها لأنه كان بجانب ابنتهما، داعية الله ألا يحرم أم من أطفالها، متمنية أن تكون تاليا ذكية أكثر من كونها جميلة، خاصة أن المجتمع ذكوري ويجب أن تكون فيه الأنثى قوية.

وتحدثت عبدالنور، عن مواظبتها على زيارة الكنيسة لتؤدي واجباتها الدينية، موضحة أنها تحترم كل الأديان وتطالب الجميع باحترام دينها، مؤكدة أن مواظبتها على الكنيسة حقق لها توازنًا.

وقالت سيرين، إنها تخاف أن تؤدي قصة حياة أي شخصية فنية مثل "شادية"، رغم محبتها الكبيرة لها، لأن هذه الشخصيات تنتهي بخلافات مع أهل الفنان، وعن نفسها قالت، إنها لا تريد من يصفق لها وأن يقول لها بأن كل شيء على ما يرام وإنما تريد من ينتقدها ويوضح لها أخطاءها، وبعد أن عرض أحد مشاهدها وعابد فهد يضربها، قالت: إن الضرب كان حقيقياً، وأن عابد كان يطلب منها أن تساعده كي لا يؤذيها.

وقالت سيريت إنها وعابد فهد من مواليد اليوم نفسه، واصفة إياه بأنه وحش تمثيل، وبأن ماجد المصري قريب من قلبها، وحول ما تناقله البعض بأن عابد مستاء من الدعاية كون التركيز عليها أكثر قالت أن عابد أكبر من ذلك وواثق بنفسه، ونفت كذلك أن تكون قد تدخلت لتقليل من عدد مشاهد ماجد المصري.

وقالت سيرين بأنها فخورة بالدراما اللبنانية، وأنها بلهجتها اللبنانية استطاعت أن تكون في جزء من عمل سوري مصري لبناني، ورفضت سيرين أن تعترف بأجرها ولكنها أكدت أنه ارتفع في لعبة الموت الذي لم تفصح عن نهايته، وقالت إنهما صورا نهايتين لهذا العمل وأن مخرج المسلسل سيختار النهاية الأخيرة.