كيف يعالج الزمالك فقره الهجومي أمام أورلاندو بايرتس؟

يحتاج حلمي طولان المدير الفني للزمالك للتفكير طويلا في كيفية حل مشكلة غياب مهاجميه أمام أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا بعد أيام.

ويحل الزمالك ضيفا على الفريق الجنوب إفريقي في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أحد أيام 17 أو 18 أو 19 أغسطس الجاري.

الزمالك في موقف لا يحسد عليه بعد تلقي مهاجمه أحمد جعفر للإنذار الثاني في الخسارة من ليوبار 1-0، وهو ما يعني إيقافه في مواجهة أورلاندو بايرتس المقبلة.

وفي الأساس فأن قائمة الزمالك الإفريقية لا تضم سوى مهاجم واحد فقط وهو جعفر، بعد رحيل البوركينابي عبد الله سيسيه.

يملك الزمالك عدة لاعبين يستطعون اللعب كمهاجم متأخر، مثل محمد إبراهيم وأحمد عيد عبد الملك وإسلام عوض ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد حسن.

قد يفطن طولان للعب بثلاثة لاعبين في الخط الأمامي لا يلعب أحدهم كمهاجم صريح.

محمد إبراهيم يضمن تواجده في التشكيل الأساسي بفضل تألقه في الفترة الأخيرة، فيما يملك عيد فرصا كبيرة بسبب اعتماد طولان عليه في المراكز الهجومية عندما تعاونا في حرس الحدود سابقا.

تألق إسلام عوض في مباراة ليوبار قد يجبر الجهاز الفني للزمالك على الدفع به في التشكيل الأساسي أمام الفريق الذي هزم الأهلي بثلاثية في الجونة.

ومن المفترض أن يجد شيكابالا طريقه للتشكيل الأساسي في هذه المباراة بعدما دخل المباراتين الماضيتين من على مقاعد البدلاء.

أما أحمد حسن فأن غيابه عن مباراة ليوبار، بسبب الخلافات مع إدارة الزمالك بسبب مستحقاته، قد يجلسه على مقاعد البدلاء أمام متصدر المجموعة.