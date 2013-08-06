6 خطوات تساعدك على اختيار شريك حياتك بنجاح

"النجاح، التخرج من الجامعة، اختيار شريك الحياة" كلها أحلام تراود الشباب عقب الانتهاء من المرحلة الجامعية وهناك من ينجح فى تحقيقها وآخرون قد يفشلون فى ذلك ويظل اختيار الزوجة المناسبة وشريكة الحياة حلم يراود كل الشباب والفتيات ومن أجل النجاح فى الوصول لشريك الحياة المناسب، يوضح الدكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى بعض النصائح التى يمكن من خلالها اختيار الشريك المناسب لضمان حياة مستقرة من خلال ما يلى:

> 1- حاول أن تدرك مميزاتك وعيوبك لتقدر على اختيار الشخص القادر على التعامل مع عيوبك لأن ما يقدر أن يتحمله شخص لا يقدر أن يتحمله الآخر.

> 2- ابحث عن صفات حقيقية فى شريك الحياة فلا تبحث عن الشكل لأن الشكل زائل ولا يمكن أن يتم من خلاله بناء حياة ولكن الصفات الحقيقية هى تلك التى تبقى.

> 3- ابتعد عن المغالاة فى المتطلبات التى تقدمها لشريك حياتك فربما قد يدفعه ذلك للبعد عنك وحاول أن تثبت له أنك بجواره ولا تستطيع التخلى والبعد عنه.

> 4- اختبر شريك حياتك فى مواقف حقيقية تستطيع من خلالها أن تكتشفه فكثيرا من حالات التعارف تحدث ونكتشف بعد ذلك أنها خاطئة.

> 5- حاول أن تقرب عائلتك مع عائلتها لتعرف هل هما قادران على التوافق مع بعضهما البعض أم لا لأن الزواج ليس مجرد علاقة بين فردين وإنما بين عائلتين.

> 6- إذا اتفقتما أن كلا منكما مناسب لبعضكما البعض فلابد أن تتشاركا حياتكما وألا يعتمد كل طرف منكما على الآخر حتى تستمر الحياة الزوجية.