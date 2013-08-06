ليبيا والجزائر تتفقان على تفعيل اللجنة المشتركة

أكد رئيس الوزراء الليبى على زيدان أنه تم الاتفاق مع حكومة الجزائر على تفعيل اللجنة الليبية الجزائرية المشتركة، وأوضح زيدان، فى بيان صحفى له نقله التليفزيون الليبى اليوم الثلاثاء، أنه عقد أمس خلال زيارته للجزائر لقاء مع رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال وعدد من المسئولين الجزائريين.

وقال زيدان أن اللقاء تناول بحث القضايا الراهنة فى المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة قضايا الأمن وتأمين الحدود وما تتعرض له منطقة الصحراء الكبرى من اختراقات من قبل بعض المجموعات التى تشكل خطرا على الأمن بالمنطقة.

وأضاف أنه وجه الدعوة لرئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال لزيارة ليبيا فى نهاية شهر سبتمبر المقبل أو بداية شهر أكتوبر القادم لإجراء مزيد من المباحثات فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، أن الحكومة الجزائرية أبدت استعدادها لمساعدة ليبيا بتوصيات الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة ودعمها الشامل لمشروع ليبيا الجديدة.

وفى سياق أخر، قال زيدان إنه تم تخريج دفعة من 160 عنصرا من الشرطة الليبية تلقوا تدريبا بالجزائر لمدة ثلاث أشهر وسيلتحقون بعملهم قريبا وسيتم تدريب دفعة أخرى فى الفترة المقبلة بالجزائر أيضا.