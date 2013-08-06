تحالف "دعم الشرعية" يواصل مسيراته المطالبة بعودة "مرسي" في الفيوم

كتب : ميشيل عبدالله الثلاثاء 06-08-2013 13:16

واصل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بمحافظة الفيوم، مسيراتها المطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي إلى الحكم.

وخرجت المسيرات، مساء أمس، عقب صلاة التراويح، للتأكيد على استمرار فعاليات التحالف الرافضة لما أسمته بـ"الانقلاب العسكري"، والمطالبة بسحب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الخاص بعزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بحكم العسكر، والهتافات المطالبة بعودة الرئيس محمد مرسي، ومنها "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"عسكر عسكر عسكر ليه.. إحنا في دولة مش معسكر"، و"ارحل يا سيسي.. مرسي هو رئيسي".