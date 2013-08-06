اختيار كريستوفر ماكواري لإخراج فيلم "Mission Impossible 5"

كتب : إنجي رأفت منذ 33 دقيقة

أعلن المخرج كريستوفر ماكواري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنه سيقوم بإخراجMission" Impossible 5".

وأعرب الممثل توم كروز عن سعادته لمشاركة المخرج كريستوفر ماكواري في إخراج الفيلم، وقال إنه قام بإنتاج سلسلة أفلام "Mission Impossible" بهدف أن يقوم بإخراجها مخرجون مختلفون، كل واحد منهم في جزء من الفيلم يعبر عن رؤيته المختلفة.

وأضاف توم كروز أن المخرج كريستوفر هو مخرج متميز لديه القدرة على توصيل فكرة الفيلم والعمل على الإثارة والأكشن، وهو ما يتوقعه وينتظره الجمهور من أفلام "Mission Impossible".

الجدير بالذكر أن فيلم "5 Mission Impossible" ليس أول فيلم لتوم كروز مع المخرج كريستوفر ماكواري، فجمعهم فيلم "Jack Reacher" من قبل.

ومن المنتظر أن يعرض فيلم "Mission Impossible 5" في عام 2015، وسيشارك في بطولته الممثل جيريمي رينير والممثلة بولا باتون.