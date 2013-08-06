مواطن يعثر على مظروف به قائمة اغتيالات وصور لمنشآت أمنية وحيوية

عثر المواطن “أحمد.م” (21 سنة) طالب بمعهد تنكولوجيا الزقازيق، عامل بمحل عصير بسنتر الأردنية بالحي السادس، على مظروف بداخله أوراق بها قوائم اغتيالات.

وتبين أن المظروف بداخله قائمة سوداء عليها شعار أنصار الشرعية ومدون بها الأسماء التي سيتم استهدافها في حالة سقوط الدولة وعددهم 83 شخصية عامة وإعلامية وفنانيين وسياسيين وورقة أخرى بها خريطة لمصر مقسمه إلى 5 دول ” تحت النفوذ اليهود والدولة النصرانية ودولة النوبة ومصر الإسلامية وإسرائيل، كما يحتوي المظروف على أوراق وصور لقنابل يدوية ومتفجرات وأسلحة مختلفة الأنواع ومباني لبعض مديريات الأمن منها “الغربية والإسماعيلية” ومبنى مطار القاهرة الدولى وقناة السويس ووزراتي الداخلية والدفاع ومحافظة الغربية وبرج القاهرة وقطاع الأمن المركزي برفح ومبنى الاتحادية وصور لبعض أبراج الحراسة الخاصة بمعكسرات التابعة لوزراتي الداخلية والدفاع وصور للفريق اول عبد الفتاح السيسى وصور تصوير جوي لبعض ميادين القاهرة ومنها ميداني التحرير ورابعة العدوية.

وتحرر المحضر رقم 2996 لسنة 2013 بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية القائمة على هذه الأوراق وضبطهم قبل استهداف منشآت هامة بالبلاد.