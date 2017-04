إنشاء 7 وحدات نظم المعلومات بكليات جامعة الإسكندرية

الإسكندرية – أميرة عوض: منذ 1 ساعة 7 دقيقة

وافق الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية على إنشاء 7 وحدات لنظم المعولمات IT بكليات الجامعة ضمن مشروع إنشاء وحدات IT بكليات الجامعات المصرية بالـ ICTP.

ويأتي ذلك بناء على إقتراح اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور صديق عبدالسلام، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذى للمعلومات CIO ومدراء مشروعات الـ IT بالجامعة لفحص طلبات الكليات.

> وتم توقيع العقود الخاصة بهذه الوحدات بحضور رئيس الجامعة والمدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة ومدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة وعميد الكلية والمدير التنفيذى لوحدة الـ IT.

> والكليات التي سيتم إنشاء وحدات "IT" بها هي كلية الطب البيطري, كلية الفنون الجميلة, كلية التربية النوعية, كليه التجارة, كليه الطب البشرى فرع مرسى مطروح هذا بالإضافة إلى الأربع وحدات التى تم إنشاؤها العام الماضى وهى كلية العلوم, كلية الزراعة, كليه الهندسة, كليه التربية الرياضية بنين.