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مؤيدو مرسى ينظمون مسيرات بمراكز أسيوط

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مؤيدو مرسى ينظمون مسيرات بمراكز أسيوط مؤيدو مرسى ينظمون مسيرات بمراكز أسيوط
أسيوط ـ محمد ممدوح:
منذ 42 دقيقة 37 ثانية

نظم الآلاف من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي مساء أمس "الثلاثاء" مسيرات مختلفة بعدد من مراكز محافظة أسيوط منها مركزي الغنايم وصدفا للمطالبة بعودته وإسقاط ما أسموه بـ"الإنقلاب العسكري".

انطلقت المسيرة من مسجد الرضوان عقب صلاة التروايح وطافت شوارع صدفا حاملين أعلامًا وصورًا لمرسي مرددين هتافات منها ("ياالله ياالله .. خد واللي معاه"، "قالوا تمرد قالوا سلمية .. طلعوا نصارى وبلطجية"، "فوضوه دبسوه..يلا روح عند أبوه"، "لما الديك يبيض .. هنديك تفويض") وغيرها من الهتافات.
> وقال الشيخ ضياء الدين عبدالستار عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية بصدفا إن مسيرات اليوم بمشاركة 3 مراكز تأتي تأكيدًا على أن رفض الإنقلاب مطلب شعبي في المراكز والقرى أيضًا وليس المدن فقط.
> وأضاف الشيخ محمود سيد ممثل الجماعة الإسلامية في التحالف الوطني لدعم الشرعية أن فعاليات دعم الشرعية ستستمر حتى إسقاط الإنقلاب العسكري الغاشم ـ على حد قوله ـ مضيفًا أن هذه الجموع التي خرجت بصدفا اليوم لن ترضى بغير الشرعية.

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