حلقة سيرين تجاوزت عن أخطاء"لعبة الموت"وانتهت بحادث سير

النجاح الذي يحققه مسلسل "لعبة الموت" وفوزه بالمرتبة الأولى على مستوى المشاهدة في لبنان، كان سبباً كافياً لاستقبال بطلته سيرين عبد النور للسنة الثانية على التوالي في برنامج "انا والعسل-2" التي بدت رغم جمالها الهادئ والكلاسيكي وكأنها مدعوة إلى حفل ساهر وليس إلى حلقة تلفزيونية، حتى أنّنا لم نعرف السّبب الذي جعلها تصرّ على حمل حقيبة اليد المرصعة وإبرازها على الشاشة بمساعدة مضيفها نيشان، الذي ذكّرها بالطّائرة الخاصّة التي نقلت مجوهرات "لازوردي" التي زينت نفسها بها.

المشهد العنيف

مضمون الحلقة بدا حوارياً اجتماعياً وليس فنياً وكأن الهدف منه إلقاء الضوء على موضوع "العنف ضد المرأة"، ولا نعرف لماذا غاب عن نيشان أن يسأل ضيفته ما إذا كانت قد تعرضت لتجربة عنفيّة على المستوى الشخصي، وليس بالضرورة في بيتها بل ربما مع احد أفراد عائلتها المقرّبين، خاصة وأنها بدت متأثرة جداً وهي تتابع مشهد ضربها وإجهاضها في المسلسل حتى انها أدارت وجهها عن الشاشة هذا عدا عن الحماس الذي أبدته خلال المداخلات التي تخللت الحلقة.

فيديو كليب لتاليا

نجمة "لعبة الموت" تحدثت عن أمومتها وغيابها عن ابنتها تاليا، بسبب ظروف التصوير وعن إحساسها كأم عندما شعرت بأنها بحاجة لأن تغمرها عندما لم يعد "السكايب" يفي بالغرض للتعويض عن اشتياقها اليها، كما عرضت وتلبية لرغبة "الفانز" جزءً من فيديو خاص- وليس كله- كانت قد صورته لابنتها في بيتها وكأنها أرادت أن تترك هامشاً للفصل بين حياتها الخاصة وحياتها الفنية.

المجرمة والقدّيسة

سيرين التي حاولت المناورة عند التحدث عن سمات شهرزاد المتوفرة فيها، قالت انها شبعت جمالاً وهو لم يعد يبهرها، وأعطت لنفسها على هذه السمة 9 من عشرة، أما لسمة الثقافة فاكتفت بـ 2 من عشرة لأنها تطمح لاكتسابها في الأيام المقبلة، ولسمة الذكاء الذي يخذلها أحياناً تمنت لو أن ذكاءها يكون عشرة من عشرة، وبالنسبة للشر الموجود فيها رأت انه 5 من عشرة لأن لو زاد عن هذا الحد تصبح مشروع مجرمة ولو قلّ عنه تصبح مشروع قديسة وهي ليست كليهما. ثم تطرقت إلى الجانب الروحاني في شخصيتها وأشارت إلى ان معظم النجمات تربطهن علاقة متينة بالخالق ولكنهن لا يعترفن لأنهن مسيحيات، ويعتبرن ان هذه الناحية يمكن ان تُزعل المسلمين منهن، وأوضحت انها لا تحب التطرف ولا بد من احترام كل الأديان، مشيرة إلى انها تزور الكنيسة بشكل منتظم لأنها تشعر أن هذه الناحية توفر لها نوعاً من التوازن في حياتها لأن الشهرة "تكبّر الراس" على حد قولها، كما اكدت انها لا تحب "الصفيقة" الذين يكيلون لها المديح طوال الوقت ولكنهم يتواجدون في حياتها رغماً عنها.

تهنئة من ماجدة الرّومي

وعن سبب الاستعانة بمروان خوري لغناء تيتر مسلسل "لعبة الموت" برغم من انها مغنية، اعتبرت سيرين أنه ليس مطلوباً منها ان تكون مغنية وممثلة ومخرجة في هذا المسلسل، كما ردت على الممثلة ورد الخال التي اعتبرت أنّ مسلسلها احتلّ أعلى نسبة مشاهدة في رمضان لأنه يعرض على LBCI بقولها"هناك 5 مسلسلات تعرض على هذه الشاشة ولكن "لعبة الموت" هو الأول لأنه عمل كامل متكامل، كما اشارت إلى أن ماجدة الرومي بعثت لها برسالة تهنئة، وبعض الممثلات اتصلن بها وهنأنها كما أن نادين الراسي حضرت إلى البلاتو خلال التصوير وقالت لها "مبروك" بشكل مباشر، مشيرة إلى أنّ هذا العمل كرّس نجوميتها أكثر بعد نجاحها في مسلسل "روبي" الذي شكلت من خلاله ثنائيا ناجحا مع الفنان مكسيم خليل الذي تتابع عمله "الشك" مع مي عز الدين، مؤكدة أنها أحبت أداءه في هذا العمل وبأنها تؤمن به كممثل.

الوحش عابد فهد

أما عابد فهد فوصفته بـ"الوحش" الذي كانت تراقبه خلال التصوير، وتنسى أنها تمثل معه ونفت أن يكون قد انزعج من الترويج الخاص بالمسلسل الذي بدا وكأنه يسوّق لها وقالت" عابد فهد أكبر من أن يفعل ذلك لأنه يملك ثقة عالية في النفس، ويمكن ان يثبت نفسه من خلال مشهد واحد".

وبين عابد فهد وماجد المصري ومكسيم خليل، اختارت سيرين الأخير لكي يشاركها عملها المقبل ولكنها أكدت أن ماجد المصري "بيجنن" في "لعبة الموت"، ونفت ما أشيع عن انها طلبت تخفيف مشاهده لأنها فنانة محترفة ولا يمكن ان تطلب امراً مماثلاً لا يدخل في الأساس ضمن صلاحيتها.

كما دافعت عن الأخطاء الموجودة في العمل ودعت التروي في الانتقاد والانتظار حتى الحلقة الأخيرة.

سيرين رفضت أن تعلن عن أجرها وأشارت أنها ربما تكون الممثلة الأعلى اجراً في لبنان لأنها لا تعرف كم تتقاضى الأخريات، وعن نجوميتها في مصر ردت على نيكول سابا التي رأت انها تحتل المرتبة الثانية بعدها وبعد هيفاء وهبي بأن لا مشكلة عندها في هذا التصنيف، لانها تطمح بان تكون الاولى وذلك أفضل من أن تكون الأولى وتتراجع.

حادث بعد الحلقة

يذكر أن عدد من محبي سيرين الذين تبعوها إلى الستوديو لتصوير الحلقة، تعرضوا لحادث سير مروّع في طريق العودة، وقد هرعت سيرين ونيشان إلى المستشفى للوقوف على حال المصابين، الذين يعاني بعضهم من إصابات حرجة، وبعد عودتها إلى منزلها، نشرت سيرين صورة التقطتها للفانز الذين تعرضوا للحادث قبل الحلقة وكتبت "أنا حزينة بس كثر خير الله ١٠٠ مرة أن الصبايا بخير وحمد الله على سلامتكن أنا قلبي عم يوجعني كثير".