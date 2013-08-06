مي عز الدين تنصح بقضاء العيد على شواطئ مصر

تفضل الفنانة مي عز الدين بطلة مسلسل «الشك» قضاء العيد في منزلها بصحبة والدتها، مؤكّدة أنّها تحتاج إلى الراحة بعدما أصيبت بالإرهاق من تصوير المسلسل الذي تواصل حتى نهاية رمضان، وخصوصاً أنّها لا تحب الخروج أو السهرات.

وتقول مي إن مبادرة مجلة سيدتي «عيدنا في مصر» دعم جديد من قبل منصة إعلامية؛ لها تأثيرها القوي على المواطن العربي في كافة الأجواء العربية. لذلك فإننا كفنانين نتحمل مسؤولية إرشاد الضيوف العرب الراغبين في قضاء العيد بمصر إلى الأصلح لهم لقضاء عيد ممتع معنا، وأرى أن السواحل المصرية حالياً هي الأنسب لقضاء العيد بصحبة الأسرة، وذلك لتنوع تلك الشواطئ واتساعها، حيث تصل مساحتها إلى ثلاثة آلاف كيلو متر على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وفيها كل ما يجذب القادمين العرب، وكل عام وأنتم بخير.