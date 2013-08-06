طوارئ فى بورسعيد استعداداً لاستقبال العيد

قرر اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد تشكيل غرفة عمليات برئاسة محمود مطاوع السكرتير العام لرصد حالات الطوارىء والتعامل معها خلال العيد فضلاً عن تحديد خمسة ساحات بالخلاء لأداء صلاة عيد الفطر.

> جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدة محافظ بورسعيد بقاعة المجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة والذى شهد حضور القيادات التنفيذية والجهات المعنية ومديرى المديريات

> من جانبها قررت مديرية الشؤن الصحية إلغاء الأجازات للأطباء وطاقم التمريض كما تشهد الاستعدادات تهيئة وتجهيز أقسام الطواريء بكافة المستشفيات والعناية المركزة وأقسام الغسيل للفشل الكلوى .

> كما تم وضع خطة ميدانية لعمل مرفق الاسعاف والانتشار بعدد من الميادين المختلفة بأحياء بورسعيد بداية من صلاة العيد وطوال افترة الإجازة الرسمية .

> وكذلك تكليف جميع الاجهزة بالمحافظة من جهاز التجميل والنظافة وشرطه المرافق وجهاز الانارة العامة ورؤساء الاحياء بالاشراف الشخصى على هذه ساحات صلاة العيد .

> وقد وضعت ادارة المرور خطة لتنظيم الشوارع اثناء العيد والقضاء علي ازدحام الشوارع والميادين وفتح محاور مرورية لسهولة المرور كما ا

> أصدر قنديل توجيهاتة لمدير التموين بمتابعة المخابز ومراقبتها وتحديد المخابز التى ستعمل فترات مسائية وكذلك متابعة الاسواق للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية بالتعاون مباحث التموين.