تدشين جبهة "ثوار السويس" بمشاركة النشطاء وممثلى القبائل العربية

أعلن شباب الثورة بالسويس، بمشاركة ممثلين من القبائل العربية ونشطاء سياسيين، عن تدشين جبهة تحت اسم "جبهة ثوار السويس" تضم مزيجا بين الخبرة والشباب.

وأوضح إسلام مصدق، أحد مؤسسى الجبهة الجديدة أنه تم عقد أول اجتماع للجبهة مساء أمس الاثنين، بحضور عدد كبير من الشخصيات الفاعلة فى السويس، مضيفا أن الجبهة ستتناول عددا من الملفات، أولها الملف السياسى وعلى رأسه المشاركة الشعبية للسويس فى كتابة الدستور، وإعداد كوادر شبابية وتأهيلها حتى تستطيع تحمل المسؤولية وحمل الراية، وأيضاً الملفات الداخلية لمحافظة السويس.

وأضاف أن الجبهة ستحمل العديد من الأهداف الواضحة، ومنها العمل على استكمال ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها، والرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية وأدائها، والضغط لتطهير الأجهزة الإدارية بالمحافظة.

يذكر أن المشاركين فى تأسيس الجبهة هم "أنور فتح الباب - مصطفى عبد السلام - محسن خليفة - الشيخ محمد خضير - رشاد محمد كمال - عربى عبد الباسط - محمد أبو عويشة - أحمد على - أيمن السويسى – الدكتور مايكل مجدى – المهندس هيثم سعد - سامح كوتا - أحمد الجمل - غادة محفوظ - إسلام مصدق - مصطفى السويسى - أدهم رشيد - مصطفى المصرى - مروة رضوان - عمرو محسن - شعراوى زيدان - جمال طارق - أحمد سمير أبو العلا - إسماعيل فؤاد - محمود هاشم - محمد رجب - محمد حماية – مهندسة رغده صيام - أحمد مصطفى – مهندس محمد الغريب".

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