مركز شباب منفلوط يفوز بدورة سيمكس الرمضانية الثانية لكرة القدم

فاز مركز شباب منفلوط بدورة سيمكس الرمضانية الثانية لكرة القدم، والتى تنظمها مؤسسة سيمكس مصر للعام الثانى على التوالى باستاد المدينة الرياضية بأسمنت أسيوط، وبرعاية نخبة من نجوم الكرة المصرية من أبناء الصعيد.

وتم تسليم الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة، حيث حصل الكابتن علاء عنتر (لاعب أسمنت أسيوط) على كأس أفضل لاعب، وحصل الكابتن محمود حمزة (لاعب مركز شباب منقباد) على كأس هداف البطولة، وحصل الكابتن على عبد الحكيم (لاعب مركز شباب منقباد) على كأس أفضل أخلاق رياضية.

وعقب انتهاء المباريات قام نجوم الكرة المصرية بالصعيد وإدارة شركة سيمكس بتسليم الجوائز للفرق الفائزة، حيث حصل فريق مركز منفلوط على كأس البطولة وشهادات تقدير وميداليات، كما حصلت باقى الفرق الفائزة على جوائز قيمة. وقامت المؤسسة أيضا بتكريم فريق أسمنت أسيوط من مواليد 1998، والذى حصل على بطولة شمال الصعيد بقيادة المدرب علاء عنتر، وتكريم فريقى أسمنت أسيوط من مواليد 1995 و1997 الحائزين على المركز الثانى فى بطولة شمال الصعيد.

وأشاد الدكتور جمال محمد على المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين، والكابتن صلاح إسماعيل رئيس منطقة أسيوط لكرة القدم، والكابتن ثروت فايق رئيس لجنة الحكام، بتنظيم الدورة، وبالمستوى الفنى للاعبين المشاركين فى الدورة التى شارك فيها 40 فريقا.

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