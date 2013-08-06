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لتجنب الحموضة فى العيد قلل من تناول الكحك وابتعد عن المشروبات الغازية

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لتجنب الحموضة فى العيد قلل من تناول الكحك وابتعد عن المشروبات الغازية لتجنب الحموضة فى العيد قلل من تناول الكحك وابتعد عن المشروبات الغازية

أحيانا قد يصاب الإنسان بالحموضة فى العيد نتيجة تناوله كميات كبيرة من الكحك والغريبة المشبعة بالدهون والسكريات فكيف يمكن أن تتجنب الحموضة فى العيد؟.

يقول الدكتور عمر هيكل، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد: "الحموضة عبارة عن زيادة إفراز حامض المعدة، وذلك نتيجة تناول نوعيات معينة من الطعام والشراب تؤدى إلى تهيج الخلايا الموجودة بجدار المعدة الاثنى عشر، وبالتالى زيادة إفراز الحامض المعدى، فيؤدى إلى ما يطلق عليه الحموضة.

وهناك عدد من المأكولات والمشروبات أو الأدوية التى تؤدى إلى ذلك مثل الليمون والخل والفلفل الأسمر والأكل الحريف والوجبات الدسمة، وكذلك الإكثار من تناول الكحك والغريبة والبتى فور، لأنها تتكون أساسا من السمن البلدى والسكر والدقيق وهذه المواد التى يتكون منها كحك العيد مواد دهنية وسكرية وهربوهيدرات مركبة تزيد من الحموضة لأنها تحتاج إلى نشاط زائد ومجهود وأنزيمات الجهاز الهضمى لهضمها وتحويلها إلى مركبات سهلة الهضم والامتصاص، وبالتالى تؤدى إلى الحموضة والإحساس بالامتلاء والانتفاخ والميل للقىء.

ولتجنب ذلك ننصح مرضى الكبد خصوصا والقلب والسكر والكلى بالامتناع نهائيا عن تناول الكحك. أما الأشخاص الطبيعيين فلا مانع من تناول قطعة أو قطعتين ويفضل الكحك الذى يدخل فى تركيبة زيت الذرة مع قليل من المكسرات و"العجوة".

وعلاج الحموضة يعتمد على منع السبب والبعد عن المسكنات والأغذية التى تزيد من الحموضة مثل قمر الدين المركز وعصير المانجو والفراولة والمشروبات الغازية.

وننصح بالإكثار من تناول اللبن أو الزبادى ويمكن استخدام بعض العقاقير التى تعادل من زيادة إفراز حامض المعدة مثل أقراص الزنتاك أو الـPPI، ويجب الاهتمام بالخضروات والفواكه الطازجة.

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