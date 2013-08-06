تكريم 110 من حفظة القرآن بعزبة قلمشاه بالفيوم

نظمت الجمعية الشرعية بقرية قلمشاه بمركز إطسا بالفيوم حفلاً لتكريم 110 من حفظة القرآن الكريم، بعدة مستويات: "القرآن كاملاً، نصف القرآن، ربع القرآن، 3 أجزاء" بحضور الداعية الإسلامى الشيخ عبد الله عاشور عضو لجنة الفتوى بالفيوم، والشاعر زكريا الجداوى، وعدد كبير من الأهالى وأولياء أمور الحفظة المُكرمين .

أشاد الشاعر زكريا الجداوى خلال كلمته باهتمام القرية بمشروع تحفيظ القرآن الكريم لأبنائهم، وكذلك أعداد حفظة القرآن من أبناء القرية، داعياً أولياء الأمور إلى استمرار الحرص على متابعة الأولاد وحثهم على مواصلة حفظ كتاب الله .

وأشار الشيخ عبد الله عاشور فى كلمته إلى معجزات القرآن الكريم، والتى ستظل حتى يرث الله الأرض ومن عليها، كما أن القرآن يوم القيامة يكون شفيعاً لأهله، مستشهدا بقول النبى صلى الله عليه وسلم "اقرأوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه"، كما أن القرآن يرفع صاحبه فى الجنة درجات، كما فى الحديث الشريف "يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتّل وأرتق كما كنت ترتل فى الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها" .



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