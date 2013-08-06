أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمير الباحة يرعى حفل الأهالي بالعيد

Google+ Print
أمير الباحة يرعى حفل الأهالي بالعيد أمير الباحة يرعى حفل الأهالي بالعيد

 سعد القابوسي (الباحة)

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، حفل أهالي منطقة الباحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذي سيقام في الساحة الشعبية بمحافظة القرى بحضور أعيان المنطقة وشيوخ القبائل ومديري الدوائر الحكومية، ويتخلل الحفل العديد من الكلمات بهذه المناسبة والقصائد الشعرية والعرضة والألعاب النارية وتحتفل المنطقة سنويا بهذه المناسبة التي تقام كل عام في محافظة من محافظات المنطقة ويحرص الأمير مشاري على اقامتها سنويا ويشارك فيها أهالي المنطقة في أجواء أسرية يعمها الفرح.وتشهد محافظات الباحة تطورا ملموسا في شتى المجالات دون استثناء بمتابعة من أميرها المحبوب مشاري بن سعود الذي وجه جميع الدوائر الحكومية ببذل جهودها لخدمة الباحة وزوارها ومواطنيها وتذليل جميع العقبات للنهوض بهذه المنطقة لتواكب اخواتها من مناطق المملكة، كما تشهد الباحة كثافة كبيرة من الزوار الذين يقضون إجازة الصيف بهذه المنطقة التي تتمتع بأجواء جميلة وطقس لطيف هذه الأيام مما يوحي بأن اجازة العيد سوف تكون مميزة لوجود العديد من المنتزهات والحدائق التي أصبحت مقصدا لكل الزائرين لتوفر الخدمات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً