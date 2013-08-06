أمير الباحة يرعى حفل الأهالي بالعيد

سعد القابوسي (الباحة)
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، حفل أهالي منطقة الباحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذي سيقام في الساحة الشعبية بمحافظة القرى بحضور أعيان المنطقة وشيوخ القبائل ومديري الدوائر الحكومية، ويتخلل الحفل العديد من الكلمات بهذه المناسبة والقصائد الشعرية والعرضة السعودية والألعاب النارية وتحتفل المنطقة سنويا بهذه المناسبة التي تقام كل عام في محافظة من محافظات المنطقة ويحرص الأمير مشاري على اقامتها سنويا ويشارك فيها أهالي المنطقة في أجواء أسرية يعمها الفرح.وتشهد محافظات الباحة تطورا ملموسا في شتى المجالات دون استثناء بمتابعة من أميرها المحبوب مشاري بن سعود الذي وجه جميع الدوائر الحكومية ببذل جهودها لخدمة الباحة وزوارها ومواطنيها وتذليل جميع العقبات للنهوض بهذه المنطقة لتواكب اخواتها من مناطق المملكة، كما تشهد الباحة كثافة كبيرة من الزوار الذين يقضون إجازة الصيف بهذه المنطقة التي تتمتع بأجواء جميلة وطقس لطيف هذه الأيام مما يوحي بأن اجازة العيد سوف تكون مميزة لوجود العديد من المنتزهات والحدائق التي أصبحت مقصدا لكل الزائرين لتوفر الخدمات.